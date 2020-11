FANO – Lutto a Fano per la scomparsa all’età di 71 anni di Corrado Orciani. L’uomo si è spento a causa di complicanze respiratorie presso l’Ospedale Santa Croce di Fano dove era già ricoverato da alcuni giorni. Era risultato positivo al Covid-19.

Orciani era conosciutissimo e ben voluto a Fano. Per diversi anni aveva gestito il Circolo Acli Trave. Grande amante dello sport, aveva giocato in passato nel Fortuna Fano, ora divenuto Real Gimarra, come portiere.

Negli ultimi tempi aveva legato il suo nome all’Alma Juventus Fano dove svolgeva saltuariamente il ruolo di autista dei pulmini per portare i ragazzini agli allenamenti. Orciani lascia la moglie e il figlio ed i tantissimi amici che gli hanno voluto bene.

Tanti i ricordi apparsi in queste ore sui social a testimonianza del vuoto che lascia la sua scomparsa: «Dolce Corrado Orciani ci hai lasciato anche tu! che dispiacere IMMENSO, ti ricorderò sempre per i tanti sorrisi che mi hai donato in un momento buio della mia vita! Eri super e rimarrai sempre nel mio cuore! Dolcezza fai buon viaggio e guardaci da lassù! Mi mancherai!❤ Un abbraccio a tutta la tua famiglia» scrive un amico.

I funerali si terranno il 13 novembre alle 15,30 nella Chiesa del Carmine (zona Gimarra) a Fano.