FANO – A spasso nel centro storico con un coltello a serramanico. A finire nei guai un 16enne che si stava atteggiando con alcuni amici mostrando l’arma da taglio. Il fatto non è passato inosservato agli agenti della Polizia che stavano attenzionando il gruppetto di giovani che stazionavano in via Arco d’Augusto a Fano, a due passi dal Duomo.

Durante il fermo, nel gruppetto composto da una dozzina di ragazzi in gran parte di età compresa fra 14 e 17 anni (solo un paio di loro sono infatti risultati maggiorenni), c’era anche una 14enne che stava fumando uno spinello di marijuana. Entrambi i minori sono stati accompagnati in Commissariato, dove sono stati raggiunti dai rispettivi genitori che sono stati informati dell’accaduto. La ragazza è stata segnalata alla Prefettura, mentre il 16enne è stato denunciato alla Procura dei Minori per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I controlli e le verifiche nelle zone nevralgiche della città proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sotto la lente d’ingrandimento il Pincio dove, nonostante l’implemento del sistema di video sorveglianza, continuano ad essere segnalati episodi anomali.