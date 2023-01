Fano, maxi incendio alla Profilglass: vigili del fuoco in azione per ore

Non risultano feriti o intossicati. Secondo incendio di grossa entità che coinvolge l’azienda negli ultimi due anni

FANO – Un incendio di vaste proporzioni si è scatenato nel primo pomeriggio alla Profilglass, azienda leader mondiale nella produzione di profilati di alluminio sita nell’industria di Bellocchi di Fano. La richiesta urgente dell’intervento dei Vigili del Fuoco è scattata intorno alle 12.

Già a diversi chilometri si poteva vedere una densa nuvola di fumo innalzarsi sopra lo stabile: sul posto sono intervenuti in tutto 6 mezzi (quattro autobotti, un’autoscala ed un mezzo 4×4) e 14 pompieri.

Le fiamme sarebbero divampate da una linea di produzione: nonostante queste siano state circoscritte ci sono volute diverse ore per spegnere il rogo e mettere la zona in sicurezza. Non risultano feriti o intossicati. Sul posto anche gli uomini del personale del commissariato di polizia di Fano. Purtroppo si tratta del secondo incendio di grossa entità che coinvolge l’azienda negli ultimi due anni.