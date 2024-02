Fano, litigio in famiglia finisce con un accoltellamento

L’uomo, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fano, non sarebbe in pericolo di vita

FANO – Aspro alterco tra padre e figlio sfocia in un accoltellamento. È successo nel pomeriggio del 13 febbraio nel quartiere di Sant’Orso di Fano. Ad avere la peggio è stato il genitore che sarebbe stato raggiunto da un fendente scagliato dal figlio. L’uomo, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fano, non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Polizia di Fano per fare luce su quanto accaduto. Al momento sul fatto vige il massimo riserbo: scarne le informazioni trapelate. Sembrerebbe che il figlio soffra di disturbi psicologici.