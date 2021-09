Fano, ladri sfondano l’entrata del “Fano Center” e rubano il bancomat

Entrambi i veicoli usati per il colpo ed anche lo sportello bancomat sarebbero stati rinvenuti in un casolare di campagna a Carignano. Ecco i fatti

FANO – Avrebbero sfondato l’entrata del centro commerciale “Fano center” ed avrebbero asportato la colonnina del bancomat. Il blitz è andato in scena nella notte a cavallo tra il 4 e 5 settembre. Erano circa le 3 quando, a bordo di due furgoni rubati nei giorni precedenti rispettivamente a Morciano di Romagna e a Senigallia, hanno sfondato la vetrata di uno degli ingressi dello stabile usando uno dei veicoli come ariete.



Una volta dentro si sarebbero diretti allo sportello bancomat presente all’ingresso principale e lo avrebbero letteralmente divelto e caricato sull’altro furgone. Entrambi i veicoli ed anche lo sportello bancomat sarebbero stati rinvenuti in un casolare di campagna a Carignano dai Carabinieri precipitatisi sul luogo del colpo. Dalle indiscrezioni sembrerebbe che il dispositivo bancomat non sia stato aperto. È plausibile che i ladri non siano riusciti nel loro intento o che qualcuno abbia disturbato il loro lavoro tanto da indurli a dileguarsi velocemente.



Un colpo consumatosi in una manciata di minuti a riprova che gli autori sono professionisti che avevano pianificato ogni dettaglio, salvo eventuali imprevisti. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Fano. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate presenti nel centro commerciale potrebbero a breve fornire dei dettagli utili per dare una svolta alle indagini.