Fano, ladri scatenati a Sant’Orso: due colpi in meno di un mese nella stessa via

FANO – C’è una via di Fano, più precisamente a Sant’Orso, particolarmente attenzionata dai ladri negli ultimi tempi: si tratta di via Magalotti, dove lunedì sera i malviventi si sono introdotti in un’abitazione trafugando preziosi e contanti. La casa svaligiata si trova di fianco ad un’altra abitazione che era stata ripulita meno di un mese fa.



Ad accumunare i colpi anche il modus operandi: i ladri hanno atteso che i proprietari si allontanassero per entrare in azione. Prima hanno forzato una finestra sul retro, poi, una vola dentro, hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca del bottino.



Più di un’ipotesi che dietro il furto ci siano gli stessi autori, presumibilmente una banda di professionisti in trasferta che, in occasione del blitz del mese scorso, avevano già adocchiato il prossimo obiettivo. Sui furti indagano i carabinieri. Alta l’attenzione per i residenti: in caso di presenza di auto sospette è bene contattare le autorità.