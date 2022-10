Fano, investito davanti al Pincio: in codice rosso al Pronto Soccorso

Da chiarire la dinamica: sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando sulle strisce anche se non è chiaro se al momento dello scontro procedesse a piedi o in sella alla bicicletta

FANO – Incidente nella mattinata del 28 ottobre di fronte al Pincio. Protagonisti dello scontro un uomo in sella alla sua bici ed una Fiat Panda condotta da una donna del luogo: l’investimento si è consumato intorno alle 10 nei pressi della rotatoria che collega viale Gramsci con via Roma.



Da chiarire la dinamica: sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando sulle strisce anche se non è chiaro se al momento dello scontro procedesse a piedi o in sella alla bicicletta. Nell’urto l’uomo è finito prima sul cofano poi sul parabrezza dell’auto, infrangendolo.



Tanti coloro che al momento del sinistro si trovavano nella zona e vista la violenza dell’urto hanno temuto per il peggio. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto prima stabilizzare il ferito, poi a trasferirlo d’urgenza al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti.