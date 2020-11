Fano, interventi a raffica dei vigili del fuoco: caduti diversi alberi

L’episodio più rilevante ha riguardato viale Kennedy, dove un albero a grande fusto si è schiantato a terra danneggiando alcune vetture. Crolli anche in zona Fenile e in via delle Querce

FANO – L’ondata di maltempo annunciata dall’allerta della Protezione Civile per la giornata del 20 novembre sta facendo sentire abbondantemente i suoi effetti in queste ore.

Il transito di una saccatura proveniente dal nord Atlantico sta dando luogo a una depressione che ha portato a un peggioramento del tempo con precipitazioni diffuse e violente raffiche di vento che stanno battendo sia la costa che l’hinterland.



I vigili del fuoco del distaccamento di Fano sono stati chiamati a intervenire in numerosi casi per piante e grossi rami abbattuti dal vento e finiti sulle sedi stradali.

L’episodio più rilevante ha riguardato viale Kennedy dove un albero a grande fusto si è schiantato a terra, danneggiando delle vetture presenti. Sul luogo è intervenuta anche la polizia locale che ha provveduto a chiudere il tratto per permettere i lavori di rimozione.

Altri interventi degni di nota sono stati effettuati in zona Fenile e in via delle Querce: anche in questi casi sono crollati degli alberi di grandi dimensioni. In uno dei casi sono stati segnalati dei danni a una vetrina di un negozio colpita da parte della chioma dell’albero. Non si segnalano invece fortunatamente dei feriti.