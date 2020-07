Fano, incidente stradale in via Mattei: coinvolte tre auto

Erano circa le 09.15 quando, non lontano dall’ingresso dell’aeroporto, tre vetture, per cause ancora da chiarire, sono rimaste coinvolte in uno schianto alquanto violento

FANO – Incidente stradale in via Mattei a Fano nella prima mattinata del 28 luglio. Erano circa le 09.15 quando, non lontano dall’ingresso dell’aeroporto, tre vetture, per cause ancora da chiarire, sono rimaste coinvolte in uno schianto alquanto violento.

Sul luogo del sinistro si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona ed i mezzi.

Sul posto anche gli uomini del 118: per due persone si è reso necessario il trasporto all’ospedale cittadino Santa Croce anche se, dalle indiscrezioni trapelate, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L’esatta dinamica e le eventuali responsabilità, sono al vaglio delle forze dell’ordine.