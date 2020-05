FANO – Incendio nella zona industriale a Bellocchi di Fano. Il rogo si è sprigionato nella notte a cavallo tra il 13 e 14 maggio in un settore della Profilglass, azienda specializzata nella lavorazione dell’alluminio.



Ad innescare le fiamme sarebbe stato lo sversamento di olio idraulico su di un macchinario usato per il taglio delle lamiere.



L’incendio è stato domato in poco tempo anche grazie alla prontezza del personale interno adibito a questo tipo di emergenze. Sul posto è stato comunque chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, durato circa un’ora. Non si segnalano feriti e gli stessi danni sono stati contenuti e circoscritti al macchinario.



Non è la prima volta che nell’azienda si innesca un rogo: nel luglio 2016 un incendio di vaste proporzioni aveva interessato circa 2500 metri del fabbricato