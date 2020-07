Fano, incendio in una villetta in viale Vittorio Veneto

FANO – Principio di incendio in una villetta situata in viale Vittorio Veneto. È successo nella tarda mattinata del 6 luglio. Erano circa le 12.15 quando è giunta la richiesta di intervento ai Vigili del fuoco del distaccamento di Fano. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il fuoco sia partito da un mozzicone di sigaretta acceso finito su di un letto.

Il perentorio intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio: il principio d’incendio è stato risolto in breve senza conseguenza gravi per gli inquilini dell’abitazione.



I danni causati dall’episodio sono quasi tutti riconducibili al denso fumo nero sviluppatosi nella combustione che ha annerito muri e suppellettili rendendo in breve l’aria dell’unità abitativa irrespirabile. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è protratto per poco più di un’ora.