FANO – Incendio di vaste proporzioni alla Profilglass nel primo pomeriggio del 13 aprile. Erano da poco passate le 14 quando le fiamme sono divampate nella nota azienda di Bellocchi di Fano adibita alla lavorazione dell’alluminio. Una vasta colonna di fumo si è subito levata in cielo generando curiosità ma anche timore.

Sul posto è stato chiesto immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Fano e Pesaro che sono giunti con otto mezzi. In allerta anche la Protezione civile, la polizia locale e gli uomini dell’ARPAM per i rilievi ambientali.



Da chiarire l’esatta dinamica: le fiamme sarebbero divampate a partire da una pressa. Dopo oltre un’ora, l’incendio è stato infine domato. Ancora non si conoscono gli esiti dei test dell’Arpam in merito alla salubrità dell’aria.