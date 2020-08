Fano, giovani senza mascherina: fioccano multe da 400 euro

FANO – Un conto decisamente alto quello che dovranno pagare dieci giovani fanesi pizzicati dalle forze dell’ordine senza mascherina nella serata a cavallo tra il 22 e 23 agosto. Per loro sono scattati altrettanti verbali da 400 euro cadauno. Magra consolazione il fatto che, se le sanzioni verranno pagate entro 6 giorni, verranno ridotte a 280 euro: comunque una leggerezza pagata a caro prezzo.

La Polizia locale ha deciso di applicare il decreto che vuole l’uso del dispositivo obbligatorio in tutta Italia dalle 18 alle 6. Un segnale forte e preciso che dimostra come non sia più tempo di abbassare la guardia visto il recente nuovo aumento della curva di contagi da covid19.

Un giro di vite che sicuramente genera reazioni contrastanti: da una parte, coloro che si sono lamentati a lungo per una gestione troppo permissiva o addirittura per l’assenza quasi completa dei controlli nonostante le regole comportamentali venissero eluse dai più; dall’altra, coloro che ritengono esagerato il provvedimento o comunque troppo tradivo in quanto un “monito” del genere doveva essere messo in atto forse nel clou della stagione.