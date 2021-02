Fano, gatto bloccato da due giorni sull’albero: tratto in salvo dai vigili del fuoco

FANO – Disavventura a lieto fine per un gatto rimasto bloccato su di un albero. A risolvere la situazione sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Fano chiamati per una volta a non doversi occupare di fiamme o messa in sicurezza di incidenti stradali, ma del salvataggio di un animale domestico.

L’intervento è avvenuto nella mattinata del 3 febbraio nei pressi di via Mabellini. A dare l’allarme è stata la proprietaria del micio che da quasi due giorni provava senza successo a fare scendere l’animale dall’albero. Il gatto, dal canto suo, e preso dal panico, non ne voleva sapere. I suoi miagolii disperati protratti nel tempo hanno indotto la proprietaria a chiedere l’intervento dei pompieri per risolvere l’impasse.

Con l’ausilio dell’autoscala i vigili del fuoco sono ben presto riusciti a venire a capo della situazione: il micio, stremato, quasi due giorni senza cibo o acqua, si è così potuto ricongiungere con la sua proprietaria.