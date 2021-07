Fano, furgone-frigo in fiamme a Sassonia: intervengono i Vigili del Fuoco

FANO – Disavventura per un autotrasportatore che ha visto il suo mezzo essere consumato dalla fiamme. È successo nella mattinata del 2 luglio a Sassonia di Fano. L’incendio ha riguardato un furgone-frigo adibito al trasporto del pesce che era stato parcheggiato in Viale Colombo.



L’autista era sceso poco prima per fare visita ad un locale sito nei paraggi. Quando è tornato al mezzo ha fatto la spiacevole scoperta: dal suo Mercedes Vito stava iniziando ad uscire del fumo nella parte anteriore. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che in breve hanno domato l’incendio. E’ presumibile che, ad innescare l’incendio, sia stato un cortocircuito dell’impianto elettrico.



Nonostante la celerità dei pompieri, i danni al veicolo sono stati ingenti. Tante le persone che hanno assistito all’incidente. Nessun altro mezzo è stato comunque coinvolto dal rogo. Unico aspetto positivo: al momento dello sprigionamento delle fiamme il mezzo non conteneva merce che, altrimenti, sarebbe finita in fumo.