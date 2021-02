Fano, a fuoco uno studio tecnico: un ferito

FANO – A fuoco uno studio tecnico situato in via Tommaso Campanella a Fano. È successo nel primo pomeriggio del 26 febbraio. Erano circa le 13.25 quando le fiamme si sono propagate in uno studio tecnico: il rogo sarebbe stato innescato da un malfunzionamento di un’apparecchiatura elettronica presente nello stabile.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano che sono intervenuti con quattro squadre. Sul luogo dell’incidente anche un mezzo del 118 che ha soccorso una delle persone rimaste ferite in modo non grave ed i Carabinieri fanesi per i rilievi del caso.