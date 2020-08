Fano, fuoco di sfalci sfugge di mano: intervengono i vigili del fuoco

FANO – Incendio nella pineta di Ponte Metauro, non distante dall’omonima chiesa. È successo nella serata del 25 agosto a Fano: erano circa le 20 quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano hanno ricevuto la richiesta di intervento. Le fiamme sono state domate in poco tempo: decisivo il perentorio allarme dato da un residente della zona che ha notato l’alzarsi delle fuoco.



Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’incendio sia partito da un fuoco controllato per bruciare alcuni sfalci. Sul posto anche la polizia locale. Fortunatamente il tutto si è concluso senza conseguenze per cose o persone.

La squadra del distaccamento fanese era dovuta intervenire anche il giorno precedente in A14, dove un copertone di un camion avrebbe improvvisamente preso fuoco a seguito di una brusca frenata, mettendo in pericolo lo stesso conducente così come le altre auto in transito.

È successo nel tratto tra Fano e Pesaro in direzione sud. Nonostante la grande paura per l’autista e per le persone che dal loro veicoli hanno assistito alla scena, l’incidente non ha avuto conseguenze. Il camionista si è fermato permettendo l’intervento dei pompieri che hanno constatato che le fiamme avevano avvolto semplicemente lo pneumatico senza compromettere il resto del mezzo.