FANO – Si svolgeranno martedì 13 dicembre i funerali di Enrico Frattini, il volontario della Protezione civile deceduto a seguito di un terribile schianto, dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte su di un letto di ospedale. Il rito funebre si svolgerà alle ore 9 nella chiesa di San Giuseppe al Porto.

L’87enne era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale pochi giorni fa: il violento schianto consumatosi nel pomeriggio del 3 dicembre all’incrocio fra viale I Maggio e via Morganti.



Enrico Frattini

Per cause ancora da accertare, le due auto, una Fiat Panda e una Peugeot, si erano scontrate tra loro semi frontalmente, andando a sbattere tutte e due contro il muretto adiacente alla carreggiata. L’87enne viaggiava sulla Fiat Panda: la squadra dei vigili del fuoco di Fano, in collaborazione con i sanitari del 118 avevano provveduto ad estrarre il pensionato e trasportarlo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore a Pesaro. Le sue condizioni erano sembrate subito molto gravi fino al tragico epilogo di alcune ore fa, dopo quattro giorni a combattere tra la vita e la morte.

L’uomo avrebbe dovuto essere premiato durante la prima edizione di ‘Cuore Comune’, evento organizzato dal Comune di Fano per onorare coloro che si sono prodigati per il prossimo.