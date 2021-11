Fano, fiamme al centro di raccolta degli abiti usati: danni ingenti

FANO – Incendio al centro ‘Rivestiamo‘ a Centinarola di Fano, il deposito dove vengono raccolti gli abiti usati che poi vengono distribuiti dalla Caritas locale alle persone meno abbienti. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio del 2 novembre nella chiesetta del Sacro Cuore di Gesù sita in via Brigata Messina.



Il denso fumo che fuoriusciva dalle finestre non è passato inosservato ai residenti; a dare l’allarme è stato il personale della cooperativa che gestiva il magazzino; sul posto si sono subito precipitati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a contenere e spegnere le fiamme: sul luogo sono intervenuti dalle caserme di Fano e di Pesaro due autobotti e un’autopompa, una camionetta con il personale di rinforzo e l’autoscala utilizzata per i controlli sul tetto.



Danni ingenti sia allo stabile, che ha riportato lesioni al tetto e alle pareti, sia per i capi di abbigliamento presenti che sono andati quasi tutti distrutti o non sono comunque più utilizzabili. L’origine sarebbe accidentale: il rogo sarebbe divampato da una lampada e vista l’abbondante presenza di materiale facilmente infiammabile, si sarebbero propagate molto velocemente.



Inutile il tentativo del personale presente di contenere l’incendio con gli estintori presenti nel luogo. Entro la giornata odierna è attesa la stima ufficiale dei danni: probabile che l’edificio venga dichiarato dalle autorità inagibile.