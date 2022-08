Fano, dà in escandescenza e aggredisce a colpi di boxe i poliziotti

FANO – Scene da Far West nella notte a cavallo tra il 19 e 20 agosto quando un 33enne macedone, dopo aver pesantemente importunato gli avventori di un locale, si è scagliato a colpi di boxe contro la polizia che era intervenuta per placare gli animi. L’uomo, imprenditore edile, era in evidente stato alterato dall’alcool.

Gli agenti intervenuti hanno tentato di calmarlo ma la sua reazione è stata veemente tanto da obbligarli a chiamare rinforzi. Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a contenerlo e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.



Il giovane nella cella di sicurezza del commissariato di Fano è rinsavito man mano che l’effetto dell’alcool nel sangue scemava. Nella mattina del 20 agosto, durante l’udienza di convalida, si sarebbe scusato per l’accaduto, imputando tutto all’eccessivo consumo di alcool. L’udienza è stata rinviata a novembre. Essendo incensurato non sono state applicate misure cautelari.