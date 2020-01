Fano, auto si schianta contro un muro. Muore il 25enne alla guida

FANO – Auto si schianta contro il muro di recinzione di un’abitazione, muore un 25enne fanese. In ospedale l’amico passeggero di 20 anni.

Il fatto è successo nella notte tra sabato e domenica (12 gennaio) dopo le 2, lungo la Flaminia, all’altezza di Cuccurano.

Per cause ancora in corso di accertamento la Fiat Punto di P.M, 25enne, il mezzo ha sbandato e si è schiantato violentemente contro il muro. Il giovane alla guida è morto sul colpo. All’arrivo dei medici, non c’era già nulla da fare. Purtroppo il ragazzo era deceduto.

L’ amico 20enne che viaggiava al suo fianco è riuscito a disincastrarsi autonomamente dal lato passeggeri ed è uscito in strada per chiedere aiuto. Il giovane rimasto ferito è ricoverato all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per cercare di capire la dinamica dell’incidente, ma anche i vigili del fuoco e il 118.