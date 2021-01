FANO – Coniugi muoiono a distanza di poche ore l’una dall’altro: il primo a mancare è stato Vincenzo Giovinazzo, 90 anni, originario di Bari, deceduto per Covid-19 nell’ospedale di Castelnovo Monti in provincia di Reggio Emilia; poco dopo l’ha seguito anche la moglie Italia Bramucci, fanese di 85 anni.

Neanche il coronavirus è riuscito a dividerli, se non per poche ore: la donna, probabilmente dal dispiacere, si è lasciata andare poco dopo aver ricevuto la triste notizia della scomparsa del suo compagno di vita. Nonostante la pensionata non vivesse più nel fanese, la notizia, ripresa dalla Gazzetta di Reggio Emilia, è ben presto rimbalzata anche nella sua terra natale.



Il 90enne era ospite, da un anno, della casa di riposo Quattro Castella nel Reggiano. Le sue condizioni fisiche erano peggiorate sensibilmente dopo Capodanno, tanto rendere necessario il suo ricovero in ospedale.



Dopo pochi giorni un ulteriore peggioramento coinciso con la positività al Covid-19, fino al triste epilogo. La moglie avrebbe ricevuto la triste notizia a casa: un dolore troppo grande che ha inferto il colpo di grazia ad uno stato di salute già precario. Il destino ha voluto che la donna mancasse il giorno dell’anniversario del loro matrimonio.