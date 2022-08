FANO – La Procura della Repubblica ha avviato un’indagine d’ufficio per omicidio stradale in merito alla morte di Fabrizio Agostini, 43 anni, il centauro residente a Lucrezia di Cartoceto che, nel primo pomeriggio di domenica, ha perso la vita in un tragico incidente consumatosi a Rosciano di Fano, in un tratto della Flaminia.



Le autorità hanno disposto l’autopsia che verrà effettuata nella mattinata odierna presso il nosocomio di Fano.

È stata già fissata la data delle esequie che si terranno giovedì 1° settembre alle ore 10 nella chiesa di Sant’Apollinare a Lucrezia.



Sulla dinamica della tragedia non ci sarebbero oramai molti dubbi: il 43enne, che viaggiava a bordo del suo T-MAX, avrebbe urtato il lato sinistro della BMW su cui viaggiava una coppia di turisti tedeschi. Il centauro è stato sbalzato a svariati metri. Inutile l’intervento degli uomini del 118 a cui non è rimasto che constatare il decesso.