FANO – Nuovo duro colpo da parte della Polizia di Fano al mondo locale dello spaccio di stupefacenti. Negli ultimi giorni è stato sequestrato circa mezzo chilo di droga fra hashish e marijuana. Le sostanze sarebbero state destinate ad alimentare il mercato giovanile durante il periodo delle festività natalizie.



Due persone sono state denunciate durante altrettante distinte operazioni. A finire nei guai un 26enne di Marotta denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 250 grammi di hashish e circa altri 150 grammi di marijuana. Inoltre aveva un bilancino di precisione e denaro in contante, ritenuto l’incasso della vendita dello stupefacente. Nella giornata del 29 dicembre si è svolta l’udienza con rito per direttissima: nei riguardi del giovane è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Per lo stesso reato è toccato il medesimo provvedimento anche ad un 20enne di origini sudamericane trovato in possesso di quasi 30 grammi marijuana.

I blitz da parte delle autorità sono scattati a seguito di capillari indagini condotte nel mondo dei giovani assuntori del territorio che sono stati segnalati alla Prefettura. Si tratta prevalentemente di ragazzi minorenni. A finire sotto la lente di ingrandimento degli uomini del vice questore Stefano Seretti il quartiere Poderino, Falcineto e Bellocchi. In queste zone avvenivano le compravendite di droga.