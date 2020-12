Fano, autotreno finisce impantanato in un terreno agricolo: necessario l’intervento della gru dell’Aci

Oltre al danno la beffa: l'autotrasportatore è stato multato dalla Polizia locale accorsa in quanto il tratto in questione è precluso ai mezzi superiori ai 35 quintali

FANO – Camionista al volante di un autoarticolato finisce impantanato in un campo sterrato. Protagonista della disavventura un autotrasportatore romagnolo che, a causa delle erronee indicazioni fornite dal navigatore satellitare, si è trovato nel tardo pomeriggio del 7 dicembre impantanato con il suo mezzo di oltre 35 tonnellate.

L’uomo, proveniente da Ravenna, stava tentando di raggiungere un’azienda di Bellocchi di Fano ma il navigatore gli avrebbe suggerito una scorciatoia che di fatto si è rivelata una trappola: il conducente si è trovato ad imboccare Via Visconti, la strada che sfocia nella Chiesa della Madonna della Colonna a Tre Ponti di Fano; ad interrompere il suo tragitto il ponte della superstrada, impossibile per lui da oltrepassare. A quel punto l’uomo ha tentato una improbabile manovra che di fatto lo ha fatto finire in un campo sterrato: le abbondanti piogge di questi giorni e il massiccio peso del mezzo hanno fatto il resto.

L’autotreno è rimasto impantanato e per uscire da quella situazione al camionista non è rimasto che contattare i mezzi di soccorso dell’Aci e i vigili urbani che, sopraggiunti sul luogo, grazie all’ausilio di gru e strumenti straordinari, dopo svariati tentativi, sono riusciti a riposizionare il Tir sulla sede stradale. Al danno si è ben presto aggiunta la beffa: gli uomini della Polizia locale lo hanno infatti anche multato in quanto quel tratto è precluso ai mezzi superiori ai 35 quintali.