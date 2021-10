Fano, in auto con oltre mezzo chilo di cocaina: arrestate due donne

Le due sono state fermate per un normale controllo di routine all’uscita del casello autostradale di Fano. A finire in manette una 36enne ed una 32enne

FANO – In auto con oltre mezzo chilo di cocaina. A finire in manette con l’accusa di spaccio di stupefacenti due donne, rispettivamente di 36 e 32 anni. L’arresto è stato effettuato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pesaro nell’ambito di un’operazione volta al contrasto del contrabbando e dello spaccio di droga.



Le due sono state fermate per un normale controllo di routine all’uscita del casello autostradale di Fano nella notte a cavallo tra il 6 e 7 ottobre. Ad insospettire gli agenti delle Fiamme gialle la velocità sostenuta con cui procedeva la vettura. Dai controlli effettuati sono subito emersi i precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti a carico della donna al volante.



Gli agenti hanno così deciso di perquisire il veicolo con l’ausilio dell’unità Cinofila che ben presto confermato i sospetti delle autorità: nell’auto era presente della droga. Nel frattempo le due donne hanno tentato di disfarsi di un panetto di cellophane gettandolo dietro una recinzione. Un gesto che non è passato inosservato: l’involucro, una volta recuperato, è risultato contenere circa 500 grammi di cocaina. La droga e l’automezzo utilizzato sono stati così sottoposti a sequestro e, sentito il Magistrato di turno, le due sono state arrestate e trasferite presso la Casa circondariale di Pesaro.