Fano, auto contromano centra scooter con 2 ragazzini: in codice rosso a Torrette

FANO – Inversione e schianto frontale per una Toyota condotta da una donna di 66 anni di Pesaro. Erano circa le 19.45 del 25 novembre quando la vettura, che percorreva la Statale Adriatica nord, all’altezza di Fosso Sejore, con una manovra azzardata, avrebbe invertito il proprio senso di marcia centrando frontalmente un motociclo Honda 125 su cui viaggiavano due 17enni, uno residente a Pesaro, l’altro di Colli al Metauro.



La vettura procedeva in direzione di Fano, giunta a metà strada ha accostato sulla destra per poi invertire la marcia: quando avrebbe invertito la corsia opposta si sarebbe scontrata violentemente con il motociclo sbalzando violentemente a terra i due minori. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo le cure del caso, hanno trasferito i feriti entrambi al nosocomio regionale di Torrette.