Fano, auto contro furgone in sosta in località Chiaruccia: sul posto l’eliambulanza

FANO – Grave incidente nella prima mattinata del 7 dicembre in località Chiaruccia, nella zona industriale di Bellocchi. A rimanere coinvolti una vettura ed un furgone della segnaletica stradale che era parcheggiato sul lato della strada.

Al volante della macchina una giovane che, dalle scarne indiscrezioni emerse, non avrebbe visto il mezzo, forse a causa del riverbero del sole. L’impatto è stato violentissimo: ad avere la peggio nello schianto è stato uno degli addetti ai lavori.



Sul posto è stato chiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi: i vigili del fuoco del distaccamento di Fano hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi mentre gli operatori del 118, dopo le cure del caso, hanno allertato l’eliambulanza che ha poi provveduto al trasporto al nosocomio regionale di Torrette dell’uomo. Ferite lievi per la giovane donna al volante dell’auto.



Dalle indiscrezioni trapelate l’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita ma avrebbe riportato diverse fratture agli arti inferiori. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per la regolamentazione del traffico.