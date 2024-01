Fano, arrestato con 21 kg di droga e una pistola revolver

FANO – Nel bagagliaio della macchina 20 chili di hashish e 1 chilo di marjuana. E con sé aveva anche una pistola.

Arrestato un 41enne albanese residente in provincia di Roma pizzicato nella notte tra venerdì e sabato dagli uomini della guardia di finanza di Pesaro.

Le fiamme gialle hanno effettuato un normale controllo nella zona industriale di Bellocchi all’uscita dall’autostrada, quando hanno fermato il 41enne, regolare sul territorio italiano, incensurato, piccolo imprenditore.

Il cane antidroga Alex ha iniziato a mostrare segnali di nervosismo al conduttore indicando soprattutto nella zona del bagagliaio. Una volta aperto, ha iniziato a raspare segnalando la presenza di droga. Qui, nascosto in un doppio fondo, è emerso il quantitativo di hashish e marijuana, diviso in vari panetti. L’uomo aveva anche una pistola revolver e svariate cartucce. Così è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per capire a chi fosse destinato l’ingente quantitativo.