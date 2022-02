Fano, appiccava fuoco ai cassonetti: denunciato piromane 39enne

FANO – Avrebbe appiccato volontariamente il fuoco in alcuni cassonetti per la raccolta differenziata. I Carabinieri della Stazione di Fano, dopo serrate indagini, hanno deferito in stato di libertà un 39enne con precedenti per fatti simili risalenti al 2005.

Sarebbe lui ad aver innescato una serie di incendi avvenuti nelle notti dell’ultimo mese che hanno causato la distruzione di quattro cassonetti Aset: i roghi sono stati appiccati in via Lambruschini e Don Bosco, lo scorso 11 gennaio, in via Dante Alighieri, il 31 gennaio e l’ultimo, in ordine di sequenza, proprio la notte dell’8 febbraio, in via Giacomo Cecconi.

I Carabinieri, allertati dal personale Aset, hanno individuato il presunto responsabile dei roghi nell’immediatezza del luogo dove si è sviluppato l’ultimo incendio: l’uomo era già attenzionato dalle forze dell’ordine, proprio per i suoi trascorsi da piromane. Il 39enne, a seguito degli accertamenti svolti, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pesaro per il reato di danneggiamento seguito da incendio.