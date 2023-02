Fano, tre gli allievi minorenni molestati dall’istruttore di tennis

A far partire le indagini sarebbe stata la segnalazione di un genitore dopo i racconti riferiti dal figlio

FANO – Sarebbero tre gli allievi minorenni che sarebbero stati molestati da un istruttore in servizio presso il circolo tennis di Fano. L’uomo, dalla giornata del 16 febbraio, si trova agli arresti domiciliari a seguito della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari. Per lui l’accusa al momento è di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenni.

A far partire le indagini sarebbe stata la segnalazione da parte di un genitore dopo i racconti riferiti dal figlio. Nella giornata odierna si dovrebbe tenere l’interrogatorio di garanzia durante il quale l’accusato potrà rispondere e difendersi dalle accuse.

Sgomento ed incredulità nel circolo tennis che si trova nella zona Trave di Fano dove esercitava l’uomo. Il direttore della scuola era all’oscuro delle indagini ed ha appreso quanto accaduto solo dopo l’arresto dell’istruttore.