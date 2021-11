FANO – Incendio in un parcheggio dietro i Passeggi a Fano. È successo nel pomeriggio del 2 novembre. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a scongiurare il peggio spegnendo le fiamme.



Il rogo era ancora di modesta entità ma da lì a breve avrebbe potuto propagarsi sia alla vegetazione presente che alle vetture. Sono ancora ignote le cause anche se è facile ipotizzare che le fiamme siano scaturite da qualche comportamento o disattenzione umana. Nonostante non si sia trattato di un intervento difficile, l’arrivo del mezzo dei pompieri del distaccamento di Fano non è di certo passato inosservato ai presenti.