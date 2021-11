Fano, 74enne precipita dal quinto piano mentre fa dei lavori sul terrazzo

FANO – Dramma a Fano nella tarda mattinata del 31 ottobre dove un uomo di 74 anni, Ugo Buratti, ha perso la vita precipitando dal balcone del suo appartamento situato a San Lazzaro in via Ponte. Un volo di circa 20 metri che non gli ha lasciato scampo.

Dalle ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo fosse salito su una scala per mettere una copertura al condizionatore d’aria: forse un giramento di testa o una disattenzione hanno fatto sì che il 74enne perdesse l’equilibrio e precipitasse oltre il parapetto.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Croce e poco dopo è stata restituita ai familiari in quanto l’autorità giudiziaria ha disposto il nulla osta alla sepoltura.



Appena la notizia si è diffusa nella città ha gettato nello sconforto quanti lo avevano conosciuto: Ugo Buratti era stimato ed apprezzato da tutti. Nonostante fosse in pensione, aveva continuato a collaborare con la cooperativa Acof, nel settore dell’agricoltura dove era considerato una vera autorità nella materia.