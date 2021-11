FANO – Attimi di paura nel cuore della Città della Fortuna nella mattinata del 12 novembre. Erano circa le 10 quando un 72enne del luogo si sarebbe accasciato a terra mentre stava chiacchierando con un amico. È successo nella centralissima Piazza XX Settembre.

L’accaduto non è di certo passato inosservato ai tanti presenti che in quell’ora affollavano quello che è considerato il salotto della città. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini del 118 che hanno provveduto alla somministrazione delle cure del caso ed al conseguente trasferimento al pronto soccorso cittadino.



Nonostante il grande trambusto, le condizioni dell’uomo non preoccuperebbero. Purtroppo negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi analoghi che hanno avuto epiloghi nefasti.