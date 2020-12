FANO – Ha trafugato una cassetta delle offerte dalla Basilica di San Paterniani di Fano e si è dileguato con l’intento di scassinarla lontano da occhi indiscreti. Un piano semplice che però non aveva tenuto conto dell’operato dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.



L’episodio si è consumato nella mattinata del 2 dicembre: protagonista del goffo furto un 31enne di Riccione di fatto senza fissa dimora che è stato sottoposto a controllo dai militari nei pressi della Stazione Ferroviaria. L’uomo è stato sorpreso nel sottopasso nel mentre, con fare sospetto, era intento a raccogliere delle monetine da terra cercando di nascondere maldestramente uno sportellino in legno e un apri bottiglie.



Intuendo la correlazione tra i due oggetti, i carabinieri hanno controllato l’intero sottopassaggio trovando nel sottoscala tra il secondo il terzo binario una cassetta in legno abbandonata, da subito identificata come una cassetta delle offerte.



A quel punto il giovane davanti all’evidenza dei fatti ha ammesso di aver asportato la cassetta e di averla portata lì per prelevarvi il contenuto. Ne è seguita un’attività di ricostruzione del furto: grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino è stato possibile ricostruire la dinamica del colpo e della fuga; alcuni frame mostrano chiaramente il giovane percorrere via Nolfi con a spalla la cassetta delle offerte, dopo averla asportata dalla chiesa.



Al suo interno circa 140 euro in monete subito restituiti, unitamente alla cassetta, ai frati della Basilica. L’uomo, a seguito della convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà in attesa del giudizio, che si svolgerà con rito ordinario come richiesto dall’Avvocato difensore.