FANO – Disavventura a lieto fine per un 14enne fanese e per la sua famiglia. Il giovane, a seguito di un diverbio con la madre correlato allo studio e alla didattica a distanza, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza dire nulla.



La donna ha pensato che il figlio avesse deciso di prendere una boccata d’aria nei dintorni per smaltire la rabbia e, nell’immediato, non si è preoccupata. Man mano che passavano le ore però, il giovane non era né tornato a casa, né aveva dato sue notizie tanto da indurre la madre ad allertare i Carabinieri. I militari si sono messi subito alla ricerca del 14enne battendo in particolare le zone che era più solito frequentare.



L’epilogo a lieto fine della vicenda intorno alle 22: il ragazzino, prima del coprifuoco, si era rifugiato a casa dei nonni che hanno prontamente avvertito la madre. La vicenda è stata riportata durante il consiglio regionale dal capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli che ha voluto citarla come esempio di come la didattica a distanza stia diventando sempre più spesso fonte di disagio, anche psicologico, soprattutto per i più giovani.