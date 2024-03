Falconara, vilipendio alla bandiera ed evasione: nei guai 58enne

FALCONARA – Nella mattina di sabato 2 marzo 2024 i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa, in data 28 febbraio, dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona nei confronti di un 58enne abitante in Falconara Marittima, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare nella sua abitazione di residenza.

L’ordinanza ha attinenza ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per due sentenze, divenute definitive, emesse nei confronti dell’uomo dal Tribunale di Ancona, rispettivamente nell’anno 2019 per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio alla bandiera nazionale e nell’anno 2020 per evasione; la pena unica complessiva determinata dall’Autorità Giudiziaria è di un anno e due mesi di reclusione.



Il primo episodio si riferisce al mese di luglio 2016; i carabinieri della Tenenza hanno proceduto al controllo del veicolo in uso all’uomo, parcheggiato in una via centrale del Comune di Falconara Marittima, contestandogli la mancata copertura assicurativa. In tale circostanza il cinquantottenne, a voce alta ed alla presenza di più persone, ha ripetutamente offeso l’onore ed il decoro degli operanti, oltre ad esprimere parole di vilipendio alla bandiera nazionale.



Il secondo fatto è avvenuto alla fine del mese di luglio 2018, quando l’uomo, che in quel periodo era sottoposto ad analoga misura alternativa della detenzione domiciliare, è evaso dalla propria abitazione. Per questo episodio, all’epoca, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Tenenza, con arresto convalidato con il rito direttissimo svoltosi presso il Tribunale di Ancona.