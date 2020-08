Ustionato durante il barbecue, il 72enne di Falconara è stato trasferito a Cesena

L’uomo, ancora in gravi condizioni, ha lasciato l’ospedale di Torrette per una struttura specializzata

FALCONARA – È stato trasferito al Bufalini di Cesena il 72enne di Falconara che ieri mattina è rimasto ustionato mentre si trovava davanti ad un barbecue. Dopo un primo ricovero nel reparto di Rianimazione, all’ospedale di Torrette, oggi ha lasciato il nosocomio regionale per un centro specializzato in grandi ustionati.

Le sue condizioni sono ancora gravissime e la prognosi continua ad essere riservata. Il 72enne, che si trovava in una abitazione di via Stadio, nel quartiere di case Unrra, stava preparando la griglia quando c’è stato un ritorno di fiamma dovuto all’utilizzo di alcol per l’accensione.

Le condizioni sono apparse subito gravi perché aveva ustioni sull’80 per cento del corpo. Ustioni di terzo grado. L’incidente domestico era avvenuto attorno alle 11.30. Le fiamme lo hanno avvolto dal viso in giù. L’uomo avrebbe avuto un ritorno di fiamma durante le fasi di accensione di una griglia per cuocere carne.