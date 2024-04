Falconara, ubriaca infastidisce i passanti: dopo numerosi episodi scatta il Dacur per una donna

ANCONA – In queste ore il Questore di Ancona, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso un Dacur nei confronti di una donna, italiana classe 1975.

In particolare, il provvedimento è scaturito a seguito della proposta da parte della Tenenza dei carabinieri di Falconara, ed ha fatto seguito a numerosi episodi che hanno visto la donna – con diversi precedenti – protagonista. In particolare, la donna era già sottoposta ad un Dacur per il centro storico di Ancona ove era solita consumare alcolici ed infastidire i cittadini lungo le vie del centro. Da diverso tempo reiterava i comportamenti molesti nei pressi del centro di Falconara ove, più volte le Forze dell’Ordine sono intervenute per placare il suo stato di alterazione psico fisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. In quelle circostanze la donna veniva deferita per il reato di ubriachezza molesta.

A seguito dei reiterati episodi e della sua condotta ed in considerazione del fatto che il suo atteggiamento destava preoccupazione, soprattutto perchè si trovava in pieno centro storico, per altro durante orari pomeridiani o serali quando l’afflusso di cittadini è notevole. Con la misura di prevenzione emessa dal Questore la donna non potrà più accedere per un anno in piazza Mazzini e nelle piazze Garibaldi, Bandiera e Catalani, con il contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi luoghi.