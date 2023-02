Falconara, sotto sequestro l’auto acquistata in Germania. Era ricercata dalla polizia tedesca

Insospettiti dal fatto che il veicolo fosse senza revisione per l’immatricolazione in Italia gli agenti della polizia locale di Falconara hanno approfondito i controlli

FALCONARA – La Mini Cooper dei sogni, comperata in Germania, finisce sotto sequestro. Secondo le autorità tedesche l’auto, che un italiano ha pagato a rate a un’autoconcessionaria bavarese, sarebbe stata acquistata con modalità poco chiare, tanto che la compravendita nasconderebbe in realtà la commissione di un reato. I sigilli sono scattati il 10 febbraio scorso in seguito ai controlli della Polizia Locale di Falconara. Il veicolo era stato notato da tempo in circolazione sul territorio comunale pur avendo una targa tedesca ed era condotto da un cittadino italiano. Per questo gli agenti del Comando falconarese hanno deciso di procedere a un controllo del mezzo. I primi approfondimenti non avevano evidenziato irregolarità, se non la mancanza della revisione, indice di un mancato rientro nel territorio di immatricolazione da diverso tempo. Questo ha indotto gli operatori a effettuare ulteriori accertamenti presso le banche dati dei paesi dell’area Shengen attraverso la cooperazione internazionale di polizia, riscontrando che il mezzo risultava ricercato dalla Polizia tedesca per reati compiuti in Germania e pertanto veniva immediatamente sequestrato e messo a disposizione delle autorità.

Durante i controlli serali di polizia stradale dello scorso fine settimana sono stati inoltre fermati due conducenti alla guida in stato di alterazione da assunzione di bevande alcoliche, con un tasso che in un caso superava quattro volte il limite di legge. In tal caso, oltre alla sospensione della patente, è scattata la denuncia ed il sequestro del veicolo.

