Falconara, raddoppiati i reati in ambito edilizio. Il bilancio 2023 dell’attività della polizia locale

In aumento le contestazioni per mancato rispetto delle norme igieniche e occupazione abusiva degli stalli invalidi. In calo gli incidenti stradali

FALCONARA – Cresce il numero di interventi della polizia locale di Falconara in materia di violazioni amministrative: sono più che raddoppiati gli interventi a tutela dell’igiene e della sicurezza dei prodotti, dei consumatori e dei lavoratori nelle attività commerciali che vendono generi alimentari e sono aumentati quelli per la sicurezza urbana e per le violazioni in materia ambientale.

In merito ai reati, sono raddoppiati quelli accertati in ambito edilizio, mentre sono in lieve diminuzione le lesioni stradali. Proprio in materia di viabilità, sono diminuite del 66 per cento le sanzioni da autovelox e sono aumentate drasticamente le contestazioni che riguardano la mancata precedenza ai pedoni, l’occupazione abusiva degli stalli invalidi, il mancato uso delle cinture e la mancata revisione dei veicoli.

È il bilancio dell’attività svolta dal Comando falconarese nel corso dell’anno che si è appena concluso, specie in relazione ai dati del 2022 che confermano il trend di forte incremento dell’attività di polizia giudiziaria e ambientale e di polizia stradale intrapreso negli ultimi tre anni.

Le sanzioni contestate dagli agenti per violazioni amministrative, in costante aumento nell’ultimo triennio, sono passate dalle 257 del 2022 alle 312 del 2023. Sono state 101 quelle in materia di sicurezza urbana (erano 80 nel 2022), 94 quelle in materia ambientale (contro le 81 del 2022), 77 quelle in materia di igiene e sicurezza dei prodotti in commercio (erano 35 nel 2022), mentre sono lievemente scese quelle per la custodia e la conduzione di animali, passate dalle 35 del 2022 alle 29 del 2023.

Quasi triplicata l’attività di polizia giudiziaria finalizzata all’accertamento dei reati di competenza della polizia locale, passati dai 52 del 2022 ai 130 del 2023 (con circa 230 soggetti denunciati all’autorità giudiziaria): in aumento, in particolare, i reati accertati relativi all’edilizia passati dai 12 del 2022 a 24 del 2023, ma anche reati contro la persona e contro il patrimonio nonché in materia di stupefacenti e di guida in stato d ebbrezza, immigrazione e tutela ambientale, mentre sono scese le querele per lesioni stradali (dai 15 del 2022 agli 11 del 2023).

In tema di circolazione stradale, si è ridotto drasticamente il peso delle sanzioni da velocar sul totale delle sanzioni per violazioni al Codice della strada: nel 2023 il numero complessivo delle sanzioni è stato di 16.883, di cui 7.549 da velocar, contro le 30.597 sanzioni complessive del 2022 con 21.530 elevate tramite il misuratore elettronico della velocità.

Le sanzioni hanno riguardato anche la violazione delle altre norme di comportamento alla guida sulle quali si è concentrata particolarmente l’attività della municipale, come il mancato uso delle cinture (307 nel 2023, 179 nel 2022), la sosta abusiva sugli stalli degli invalidi (180 sanzioni nel 2023, 130 nel 2022), l’omessa precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali (35 nel 2023, 6 nel 2022) e l’uso del cellulare alla guida (38 nel 2023, 40 nel 2022). Sempre più numerose, grazie alle nuove tecnologie, le contestazioni per l’omessa revisione del veicolo (293 sanzioni nel 2023, 196 nel 2022) e la mancanza di copertura assicurativa.

Calano ancora gli incidenti rilevati ma, seppure più che dimezzati rispetto all’era pre covid, restano una piaga impressionante per numeri e vittime: nel 2023 sono stati 134, di cui 64 con feriti e 2 mortali, mentre nel 2022 sono stati 190 (60 con feriti e 3 mortali).

Quanto ai veicoli fermati e sequestrati, sono stati 167 nel 2023 (43 fermi e 124 sequestri) contro i 134 del 2022 (25 fermi amministrativi e 109 sequestri). Cifra mai raggiunta prima e connessa al gran numero di veicoli senza assicurazione e conducenti senza patente o in circolazione in violazione dei provvedimenti di sospensione o di sequestro, rilevati grazie ai numerosissimi posti di controllo istituiti in diverse zone del territorio comunale.

Con grande dispiegamento di risorse è stato garantito anche per il 2023 il presidio del contro urbano al fine di prevenire reati e garantire la sicurezza della popolazione mediante 567 presidi in centro a Falconara, 556 a Castelferretti, 287 a Palombina Vecchia. Per la sicurezza stradale invece sono stati istituiti 511 posti di controllo di polizia stradale e controlli di trasporto con mezzi pesanti, sono state allestite 94 postazioni mobili con il velox e svolte 98 attività di controllo finalizzate in particolare alla corretta gestione dei rifiuti, alla tutela degli animali e alla conduzione dei cani.