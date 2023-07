Falconara, non risponde al telefono: era morto in casa da tre giorni

FALCONARA – Tre giorni di silenzio e di chiamate non risposte. Tanto che la compagna, in Romania per visitare dei parenti, la ex moglie e i figli si sono allarmati di quei tentativi andati a vuoto e hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e dei sanitari. È successo questa mattina alle 9,30 in un appartamento in via Flaminia dove l’uomo – un 76enne residente a Montemarciano – si appoggiava momentaneamente insieme alla compagna. Quando i vigili del fuoco sono entrati, passando da una finestra perché la porta era chiusa dall’interno e nessuno dei parenti era in possesso di copia delle chiavi, e hanno aperto ai sanitari del 118 della Croce gialla di Falconara, hanno effettuato la macabra scoperta. L’uomo era riverso su un materasso vicino a una finestra. Per farsi largo in casa i soccorritori hanno dovuto oltrepassare una barriera di panni accatastati. Le condizioni dell’appartamento erano precarie. E per il poveretto non c’era già più nulla da fare: il cuore aveva smesso di battere almeno da tre giorni. Sul posto anche i Carabinieri della locale Tenenza. Esclusa altra causa del decesso se non quella naturale.