Falconara, lascia il gattino in macchina sotto il sole: rischia una denuncia per maltrattamento

FALCONARA – Scende dall’auto per fare delle commissioni, lasciandola parcheggiata al sole e con un cucciolo di gattino chiuso dentro. Con le alte temperature di questi giorni, il gattino era sofferente proprio per via del caldo asfissiante. Ad accorgersi di lui e quindi a salvarlo, sono stati gli agenti della Questura di Ancona che, nella giornata di ieri, stavano eseguendo un servizio di controllo del territorio cittadino. Hanno visto quella Bmw

parcheggiata sotto il sole con i finestrini chiusi e il cucciolo di gatto lasciato all’Interno, visibilmente sofferente per il caldo anche per via dei finestrini chiusi. Gli agenti hanno subito cercato di individuare l’autore del gesto, ma solo dopo circa mezz’ora, il conducente – un cittadino albanese residente nella zona – ha cercato di scusarsi aprendo l’auto. Ora l’uomo rischia una denuncia per il reato di maltrattamenti di animali.