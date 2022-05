Falconara, scontro frontale tra un’auto e un camion: grave una donna

FALCONARA – Incidente questa mattina, giovedì 19 maggio, lungo la statale 16 nel comune di Falconara. A scontrarsi frontalmente una vettura e un camion. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Ancona che con i sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente della vettura, una 35enne, con tecniche specifiche.

La donna è stata trasportata con l’eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Le fiamme rosse hanno poi messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche la polizia stradale.

(Notizia in aggiornamento)