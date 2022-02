Falconara, imbratta con la vernice nera le mura del parco Kennedy: nei guai un 19enne

FALCONARA – Giovane falconarese nei guai per aver imbrattato le mura del parco Kennedy. Ora rischia l’aggravante per “deturpamento di beni immobili pubblici di interesse storico artistico”. Il fatto è avvenuto ieri mattina, 15 febbraio, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Legione Carabinieri Marche con l’intento di prevenire e reprimere i furti e le truffe a danno degli anziani. I militari della Tenenza di Falconara Marittima sono incappati in un 19enne del posto, sorpreso ad imbrattare le mura che cingono il lato nord est del Parco Kennedy.



I Carabinieri, transitando sulla vicina via Leopardi dove infatti risiedono tante coppie di anziani, hanno notato un gruppo di ragazzi vicino all’ingresso del Parco che, alla vista della pattuglia, si disperdeva prendendo varie direzioni. La pattuglia ha così affiancato alcuni di loro, rinvenendo nelle mani di uno di questi una bomboletta spray di colore nero, con l’erogatore ancora sporco di vernice fresca. Da ulteriori accertamenti è stato possibile appurare che, sulle mura della fornice di ingresso al parco, il giovane aveva appena realizzato una grossa scritta di colore nero. Una bravata che gli costerà caro, tenuto conto che l’imbrattamento diventa aggravato se interessa un immobile pubblico (reclusione da 1 a 6 mesi e multa da 300 a 1.000 euro) e può ulteriormente aggravarsi quando commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 1.000 a 3.000 euro), ipotesi quest’ultima che sarà presto chiarita con l’interessamento della Soprintendenza dei Beni Culturali.