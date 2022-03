Falconara, espulso imprenditore irregolare. Aveva un night club

FALCONARA – Espulso 43enne albanese residente a Falconara Marittima. Imprenditore di night club irregolare in Italia. Ieri sera (primo marzo), i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione ad un provvedimento di trattenimento in un Centro di Permanenza per Rimpatrio emesso dal Questore di Ancona nell’ambito di una procedura di espulsione da irrogare nei confronti di un cittadino straniero, 43enne di origini albanesi, gravato da diversi precedenti contro la persona nonché irregolare sul territorio nazionale.



L’uomo girava con auto tedesche di grossa cilindrata e si era stabilito in provincia di Ancona da quasi 20 anni, gran parte dei quali passati a Falconara Marittima. Si tratta dello stesso soggetto cui era stata imposta la chiusura dell’attività di night club lo scorso ottobre ad Ancona, a seguito di numerose turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica che si erano verificate all’interno del locale. I militari lo hanno quindi raggiunto nella sua residenza nel centro falconarese ed al termine delle procedure amministrative lo hanno accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, in attesa del primo volo charter disponibile per l’Albania.

Quando in tarda notte si sono aperte per lui le porte del centro barese ha salutato i militari con un laconico «ci vediamo presto». Ancora una volta, il lavoro sinergico operato tra la Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona, ha permesso di porre fine al soggiorno irregolare di una persona.