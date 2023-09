Falconara, barista in nero e col permesso di soggiorno scaduto: il locale rischia la licenza

Inoltre la titolare di una struttura ricettiva è stata denunciata per non aver eseguito l'iscrizione al portale web alloggiati

FALCONARA – Una dipendente senza contratto di lavoro e per giunta, irregolare sul territorio dello Stato. Adesso per il titolare del bar sottoposto a controllo nei giorni scorsi, sono guai: rischia anche la licenza. Il controllo è stato eseguito nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Cesare Capocasa, di concerto con il Prefetto Darcos Pellos. Il servizio “Alto Impatto” che ha interessato sia il comune di Falconara Marittima che le zone limitrofe, ha visto impegnati non solo gli agenti della Questura ma anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia locale. I controlli e le ispezioni hanno permesso di rilevare alcune violazioni alle norme che disciplinano i pubblici esercizi. In un bar del centro, in particolare, la squadra amministrativa della Questura unitamente alla polizia locale ha accertato la presenza di una barista priva di contratto di lavoro. La giovane è risultata anche irregolare sul territorio italiano, con permesso di soggiorno scaduto lo scorso mese di febbraio. Ora il bar rischia la sospensione della licenza dall’Ispettorato del lavoro ed una maxi sanzione per il lavoro in nero della barista.