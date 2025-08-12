Falconara: addio Erminio, cuore buono della Tenda di Abramo - CentroPagina

FALCONARA – Si è spento a 79 anni Erminio Cionna, ex operaio delle Ferrovie e instancabile volontario della Tenda di Abramo. Cionna è mancato ieri all’affetto dei suoi cari, lasciando nel dolore la moglie Ivana, il figlio Emiliano, la nuora Chiara, i nipoti Gabriele e Irene, il fratello Erino, i familiari e tantissimi amici. Una persona buona e sempre attiva, come viene ricordato a Castelferretti, frazione dove abitava ed era particolarmente conosciuto e ben voluto.

Faceva parte del comitato provinciale Acli, sempre pronto a dare una mano anche alla parrocchia per l’organizzazione e promozione delle iniziative. C’era per tutti Erminio e domani (mercoledì 13 agosto) alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Castelferretti, la comunità ricambierà la sua instancabile e generosa presenza, salutandolo per l’ultima volta e partecipando in modo massiccio ai funerali. La famiglia ha voluto ricordarlo con una raccolta fondi da destinare in beneficenza. Al termine della messa funebre, il feretro proseguirà per il cimitero comunale di Castelferretti dove Erminio riposerà.