Fabriano: le rubano il portafoglio mentre sta facendo la spesa, denunciata una coppia

I carabinieri di Fabriano sono riusciti a individuare i due responsabili grazie ai filmati di videosorveglianza degli sportelli bancomat e dei negozi in cui hanno fatto acquisti, per oltre 3.500 euro

FABRIANO – Le rubano il portafoglio mentre sta facendo la spesa in un supermercato di Fabriano e, utilizzando le due carte di credito della vittima, effettuano tre prelievi da altrettanti sportelli bancomat della città per oltre 1.700 euro. Non solo, i malviventi avevano anche effettuato alcuni acquisti in negozi della città per circa 1.700 euro. I carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci, sono riusciti a risalire ai responsabili e a denunciarli per furto con destrezza ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Si tratta di una coppia di sudamericani, rispettivamente di 35 anni l’uomo e 37 anni la donna, entrambi residenti nel Lazio e pregiudicati per reati della stessa natura.

I fatti

Nei giorni scorsi, una 60enne di Fabriano si è recata dai carabinieri della Compagnia cittadina per sporgere una denuncia. I militari della Stazione fabrianese hanno ascoltato la donna mentre ha raccontato che nel corso della mattinata, mentre era in un supermercato cittadino, qualcuno era riuscito a rubarle il portafoglio dall’interno della propria borsa lasciata incustodita nel carrello della spesa. Utilizzando le due carte di credito presenti nel portafoglio, i malviventi hanno effettuato tre prelievi da altrettanti sportelli Atm ubicati in città per un totale di oltre 1.700 euro ed ulteriori pagamenti in vari negozi fabrianesi, per lo stesso importo.

I militari hanno avviato prontamente le indagini, visionando i filmati delle telecamere presenti agli sportelli bancomat, individuando i due soggetti stranieri. Stesso controllo è stato effettuato visionando i filmati dei negozi, riuscendo così a ricostruire le azioni degli autori del furto i quali, tra le corsie del supermercato dove la vittima era intenta a fare la spesa, l’avevano distratta con un pretesto per poi sottrarle con un gesto fulmineo il portafogli al cui interno, oltre alle carte di pagamento, vi era un foglietto con annotati i pin delle stesse.

Dopo il furto l’uomo ha anche acquistato uno smartphone e tre paia di scarpe firmate, lasciando quindi tracce indelebili del suo passaggio. Il viso dei due responsabili è stato confrontato con le foto segnaletiche in archivio, condividendo le informazioni con tutti i comandi Carabinieri del territorio. Grazie a questa sinergia, l’Arma di Jesi ha riconosciuto la coppia, poiché già denunciata in passato per fatti analoghi. Ad ulteriore verifica, le foto sono state portate in visione presso i vari esercenti sul territorio, i quali hanno riconosciuto senza ombra di dubbio i due soggetti che sono stati denunciati per furto con destrezza ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.