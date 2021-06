Fabriano: 2 patenti ritirate e 2 segnalazioni per uso di droga. Ecco il bilancio dei carabinieri nel weekend

FABRIANO – Due patenti ritirate e due segnalazioni per assunzione di droga. Questi gli esiti dei controlli messi in piedi dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Miro Marcucci, che si sono protratti per tutto lo scorso fine settimana. Numerosi i posti di controllo istituiti per prevenire qualsiasi tipologia di reato, in modo particolare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti fra i più giovani e non solo.

Controlli dei carabinieri nel weekend: 2 le patenti ritirate

I militari hanno notato un’automobile che stava percorrendo viale Moccia nei pressi dei giardini pubblici Regina Margherita intorno all’orario di cena di sabato scorso. Il guidatore, però, non appena ha scorto la pattuglia dei carabinieri ha improvvisamente sterzato, imboccando una strada parallela. Una repentina manovra che non è sfuggita ai militari che, immediatamente, si sono messi all’inseguimento dell’auto, riuscendo a bloccarla poco dopo. Alla guida, un 40enne di Fabriano che, secondo i carabinieri, era in evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo, però, si è rifiutato a sottoporsi al test antidroga. Per questo motivo, gli è stata ritirata la patente di guida. Il secondo intervento, intorno alle 22, ha riguardato sempre un 40enne di Fabriano intercettato nei pressi dello svincolo Fabriano Est. I carabinieri lo hanno sottoposto all’esame dell’etilometro, dal quale è emerso un tasso alcolemico di quasi il doppio di quanto consentito dall’attuale normativa vigente. Anche in questo caso si è provveduto al ritiro della patente di guida.

Consumo di droga

Doppia segnalazione per consumo di sostanze stupefacenti a carico di due ventenni di Fabriano intercettati mentre passeggiavano, in tarda serata, lungo via Dante. I militari hanno notato il nervosismo dei due giovani quando gli è stato chiesto di identificarsi. Per questo motivo sono stati portati in caserma dove si è proceduto a una perquisizione personale. Indosso a un ragazzo è stato trovato un grammo di marijuana, sul secondo cinque grammi della stessa sostanza. Considerata la modica quantità, entrambi sono stati segnalati quali consumatori di sostanze stupefacenti.